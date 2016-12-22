«Велфарм» открыл в Кургане производство лекарственных препаратов

22 декабря ООО «Велфарм» открыло в Кургане производство лекарственных препаратов. Общая стоимость проекта – 1,1 млрд рублей, из которых заём Фонда развития промышленности составил 500 млн рублей.

Ассортиментный ряд предприятия – более 60 лекарственных средств. Препараты предназначены для лечения заболеваний эндокринной системы, в первую очередь сахарного диабета, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, эпилепсии, болезни Паркинсона, аллергии, дерматологических расстройств и т.д.

Часть продукции планируется экспортировать в Белоруссию, Казахстан, Вьетнам, Монголию, Молдавию, Грузию, Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан.

Средства ФРП были направлены заёмщиком на закупку оборудования, проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию высокотехнологичных чистых помещений площадью 1,2 тыс кв. м, сообщили в пресс-службе Фонда развития промышленности.