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Вакцины, сыворотки и бактериофаги на выставке «Госзаказ – за честные закупки»

07.04.2017

«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию «Ростех», представила иммунобиологическую продукцию холдинга на всероссийском форуме-выставке «Госзаказ – за честные закупки». Предприятия «Нацимбио» производят более 70% объема поставляемых по государственным контрактам препаратов для Национального календаря профилактических прививок, компания «Микроген» является единственным производителем бактериофагов как фармацевтических препаратов в России, компания «Синтез» была признана лучшей по темпам роста продаж на розничном рынке.

На стенде Министерства здравоохранения РФ была представлена продукция компаний, входящих в контур «Нацимбио», – от противогриппозных вакцин до бактериофагов и ботулотоксинов.

Бактериофаги, производимые «Микрогеном», представляют собой вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки. Они разрушают бактерию, размножаясь внутри нее, и являются эффективным и безопасным средством в борьбе с бактериальными инфекциями, плохо поддающимися терапии. Компания выпускает 14 видов лекарственных препаратов на основе бактериофагов, в стране ежегодно используется более миллиона упаковок этих средств.

Противогриппозная вакцина «Ультрикс» компании «Форт» производится в России с соблюдением требований и норм GMP. Она одобрена для иммунизации детей с шести лет и не содержит консервантов. Вакцина НПО «Микроген» для профилактики гриппа «Совигрипп» используется для ежегодной профилактической иммунизации против сезонного гриппа. Вакцина применяется у детей с 6-месячного возраста, подростков и взрослых без ограничения возраста и у беременных женщин во II-III триместрах. В 2016 году более 60% противогриппозных вакцин, поставленных в рамках государственных контрактов с Министерством здравоохранения РФ, были произведены по полному технологическому циклу на предприятиях «Нацимбио».

Также на выставке были представлены медицинские препараты одного из крупнейших фармпредприятий страны – компании «Синтез». Каждая десятая упаковка отечественных препаратов выпускается на «Синтезе», а ассортимент завода насчитывает почти 300 наименований.

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Метки
«Национальная иммунобиологическая компания»
Компании
Нацимбио «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») – холдинговая компания, осуществляющая деятельность в области разработки и производства важнейших лекарственных препаратов и классов медицинских продуктов.
Фармвестник-ТВ
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
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