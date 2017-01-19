Вакцинация победила грипп

В конце января - феврале 2017 года ожидается спад заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории России. Об этом заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ Николай Брико, выступая сегодня в Москве на круглом столе «Эпидемиологическая ситуация в России».

В этом эпидемиологическом сезоне интенсивность распространения болезни была не очень высокой благодаря массовой вакцинации населения на всей территории страны. В России было вакцинировано почти 56 миллионов человек.

«Это хороший охват вакцинацией, который не позволяет вирусу широко циркулировать среди населения», - отметил г-н Брико.

«Ожидать каких-то серьезных всплесков заболеваемости вряд ли приходится, потому что в этом году Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор обеспечили самый высокий уровень охвата вакцинацией. Я не думаю, что ситуация каким-то образом изменится», - заявил специалист. Впрочем, он добавил, что небольшой всплеск заболеваемости возможен в феврале-марте.