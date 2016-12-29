В Хакасии из-за сговора на торгах по закупке лекарств бюджет не досчитался 195 млн рублей

Управление Следственного комитета России по Республике Хакасия возбудило уголовное дело в отношении восьми членов организованной преступной группы, состоящей из одного чиновника администрации главы Республики Хакасия, трех сотрудников ГКУ «Межведомственный центр организации закупок» и четырех директоров подконтрольных им коммерческих организаций.

«В период с декабря 2015 по декабрь 2016 года в городе Абакане члены организованной преступной группы закупали по ценам, значительно превышающим среднерыночную стоимость, медицинское оборудование, лекарственные препараты и расходные материалы для нужд бюджетных учреждений здравоохранения Хакасии и обвиняются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 195 млн рублей», – сообщили в пресс-службе ФАС России.

«Всего при проведении торгов на закупку медикаментов и изделий медицинского назначения Федеральной антимонопольной службой выявлено более 50 картелей, охвативших тысячи электронных аукционов и действующих на территории 80 субъектов Российской Федерации, в том числе и в Хакасии», - заявил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.