В центральной России гонконгский грипп пошёл на спад

Заболеваемость гриппом в центральных районах и на северо-западе России снижается. Об этом на пресс-конференции в Москве заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время за Уралом эпидемия пока нарастает.

Согласно мониторингу Роспотребнадзора, в России превалирует грипп А Н3 N2, так называемый гонконгский грипп. Циркулирующий вирус совпадает со штаммами, присутствующими в вакцинах, которыми были привиты граждане России.

Эпидемический подъем начался в декабре 2016 г. в Центральном и Северо-Западном округах. Однако начиная с первой недели января в этих федеральных округах наблюдается снижение заболеваемости. В то же время волна гриппа поднимается в Поволжье и идет по направлению к Дальнему Востоку.

По словам Анны Поповой, в текущем сезоне замечена меньшая интенсивность гриппа и меньшая тяжесть, по всей стране зафиксировано пять летальных исходов. Из общего числа заболевших около 4% привитых от гриппа.

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