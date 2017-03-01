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В Свердловской области бывший чиновник Роспотребнадзора проведет 6 лет в колонии за получение взяток

01.03.2017

Собранные следственным отделом по г. Кировграду СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 48-летнего бывшего главного специалиста-эксперта одного из территориальных отделов Роспотребнадзора по Свердловской области. Он признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки за незаконное бездействие).

В свое время в сети муниципальных аптек города Кировграда проводились проверки, в ходе которых были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм (применение в аптечной сети воды ненадлежащего качества). За выявленные нарушения аптечную сеть полагалось привлечь к ответственности, однако подсудимый предложил руководству организации за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей освободить предприятие от ответственности. Договоренность была достигнута, и передача денег назначена на утро 9 июня 2016 года в помещении аптеки в г. Верхнем Тагиле.

Кроме того, в марте 2016 года подсудимый при проведении проверки в стоматологической клинике г. Верхнего Тагила выявил нарушения в области санитарно-эпидемиологического законодательства, которые должны были повлечь привлечение организации к административной ответственности. В ходе личной встречи с исполнительным директором организации подсудимый достиг договоренности о передаче ему взятки в размере 20 тысяч рублей. Этот эпизод был выявлен следователем СКР непосредственно в ходе расследования уголовного дела.

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области задержали получателя взятки с поличным.

В ходе расследования уголовного дела в деятельности руководства территориального отдела Роспотребнадзора были выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции, что, по мнению следствия, создало питательную среду для совершения обвиняемым преступлений. По данному поводу следователем СКР внесено представление.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,2 миллиона рублей», – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
взятка
Свердловская область
ТУ Роспотребнадзора
уголовное дело
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
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