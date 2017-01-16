В США российский дипломат при покупке лекарства для Евгения Примакова был обвинен в незаконном обороте ЛС

Несколько лет назад спецслужбы США пытались завербовать российского дипломата, шантажируя обвинением в незаконном обороте лекарств. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в воскресном эфире телеканала «Россия 1».

Со стороны российских медиков все формальности были соблюдены: собраны необходимые документы, справки и рецепты. Стоимость препарата составила около 10 тыс. долларов, вся сумма была переведена в США заблаговременно. Российскому дипломату было поручено забрать лекарство и максимально быстро переправить его в Россию. Однако при получении ЛС к нему подошли сотрудники американских спецслужб. Дипломата увели в подвал и продержали его там около часа.

«То, о чем они с ним говорили, больше было похоже на попытку вербовки, нежели на какой-то адекватный разговор», — подчеркнула М. Захарова. Препарат был изъят, дипломату было предъявлено обвинение в незаконном обороте ЛС. Позже он был вынужден покинуть страну по предписанию.

По словам Марии Захаровой, в данную ситуацию вмешался госсекретарь США Джон Керри. Лекарство было доставлено в Россию, кроме того была организована консультационная помощь американских врачей.

«На это ушло много времени. Время было упущено», — подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, экс-премьер министр Евгений Примаков скончался в июне 2015 года на 86-м году жизни.