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В СПХФА создают новую модель образования в партнерстве с фармбизнесом

12.04.2017
Фото: Игорь Чунусов

Создание новой модели подготовки студентов, которая опережала бы, а не догоняла отраслевые тренды, возможно только в сотрудничестве с фармацевтическими компаниями, как международными, так и российскими, считает ректор Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии Игорь Наркевич. Он выступил на встрече экспертов фармотрасли и журналистов, посвященной 5-летию программы «Больше, чем образование», проводимую компанией Pfizer в партнерстве с ведущими научными и образовательными центрами страны, пишет «Фармперсонал».

Как подчеркнул ректор, подготовку кадров по всем актуальным для отрасли направлениям нельзя сосредоточить в одном вузе. Необходимо выстраивать партнерские отношения с компаниями, чтобы использовать в образовательном процессе финансовые возможности, производственные мощности, интеллектуальные ресурсы бизнеса.

Многокомпонентная образовательная программа Pfizer «Больше, чем образование» стартовала в апреле 2012 года в сотрудничестве с СПХФА. За пять лет на базе СПХФА российскими и международными экспертами было обучено более тысячи студентов, проведено 19 образовательных модулей, что составляет более 650 часов лекций по всем аспектам фармпроизводства. Свыше 30 студентов прошли стажировки в R&D центрах России, США, Англии и других стран.

Как пояснил директор отдела корпоративных связей Pfizer Наиль Егофаров, «наша цель – не подготовка кадров для компании. Наша основная цель - подготовка нового поколения специалистов для фармпрома - направлена на создание новых лекарственных препаратов в России».

По словам ректора СПХФА, программа «Больше, чем образование» стала одним из локомотивов идеи, заставившей вуз взяться за разработку новых моделей подготовки студентов с ориентацией компетенции специалистов, которые будут востребованы в отрасли через 10-15 лет. Новые образовательные проекты и новые подходы к обучению, которые внедряются в академии, сказываются на качестве подготовки выпускников и их востребованности в отрасли. По оценкам Минобрнауки, 95% выпускников СПФХА после окончания вуза работают по специальности.

На фото: Игорь Наркевич.

Автор: Наталья Маскина, «Фармперсонал»
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Метки
Pfizer
Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Незабытый форт
Current issue #12, 2017
Приказали долго жить
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