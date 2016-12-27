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В Сибири началась приватизация аптечных сетей

27.12.2016
Фото: Ольга Коберник

Томские муниципальные предприятия «Томскфармация» и «Аптека №77» будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью, сообщил глава департамента по управлению муниципальной собственностью мэрии Томска Михаил Ратнер на собрании гордумы 26 декабря. Эти изменения связаны с введением с 1 января 2017 года поправок в федеральный закон об унитарных предприятиях. Теперь все государственные и муниципальные аптеки будут закупать товар в рамках 44 ФЗ.

«Мы проанализировали последствия изменений через призму муниципальных аптечных предприятий. На территории Томска работают два юрлица — МУП «Аптека № 77» и УМП «Томскфармация». Основные изменения, которые мы прогнозируем, сводятся к таким негативным последствиям, как увеличение срока закупочных мероприятий, значительное сокращение ассортимента лекарств и отсутствие возможности приобрести лекарства высокой эффективности», – говорит Михаил Ратнер. Он отметил, что 100 % уставного капитала предприятий останется в муниципалитете.

Приватизация ждет еще одну аптечную сеть Томской области – МП ЗАТО Северск «Городские аптеки». В отношении крупнейшего фармпредприятия региона ОГУП «Областной аптечный склад» акционирование пока не было одобрено. Основная причина заключается в том, что предприятие обеспечивает население и учреждения здравоохранения жизненно необходимыми наркосодержащими лекарственными препаратами, в том числе осуществляет деятельность по распределению наркотических средств на основании выделенных квот и уничтожению неиспользованных и подлежащих утилизации препаратов (на эти виды установлена государственная монополия: лишь государственные унитарные предприятия и государственные учреждения вправе их осуществлять).

22 декабря депутаты Законодательного собрания Красноярского края сделали первый шаг к акционированию ГПКК «Губернские аптеки» (242 торговые точки) – проголосовали за исключение госпредприятия «Губернские аптеки» из перечня социально значимых объектов.4ca32262c8817f3e6044e3d98b2bf021.jpg

При этом 100% акций «Губернских аптек» будут принадлежать Красноярскому краю, а в состав директората войдут представители Заксобрания. Министр здравоохранения края Вадим Янин рассказал, что совместно с «Губернскими аптеками» ведомство пыталось искать всевозможные выходы из сложившейся ситуации, но «товарная активность предприятия — 29 тысяч наименований, значит, надо провести столько же конкурсных процедур. Они тянутся до 70 дней». По словам министра, ошибка в документах, от которой никто не застрахован, может привести к отмене торгов. Предприятие может стать неконкурентоспособным, противостоять частникам ему будет очень сложно. Вадим Янин отметил, что после акционирования предприятие сразу же вернут в реестр социально значимых. Конкретные решения по судьбе «Губернских аптек», «если вдруг кому захочется их продать», будут принимать власти края.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Марины Кузнецовой, процедура акционирования будет завершена в течение 2017 года. «На сегодняшний день предприятие работает в рамках 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Учитывая сложившуюся ситуацию, делаются большие запасы лекарственных средств и медицинской техники на начало 2017 года», – сказала она.

Той же стратегии придерживается большинство сетей, которым в приватизации было отказано. «Получается, что, оставаясь в форме унитарного предприятия с целью сохранения важных социальных функций, наша розничная сеть государственных аптек неизбежно становится неконкурентоспособной по сравнению с коммерческими аптечными организациями, и «выживание» госаптек сейчас под большим вопросом, – говорит директор ОГУП «Областной аптечный склад» Наталья Майер. – По истечении первого полугодия 2017 года будет понятно, в каком направлении двигаться дальше».

Надежды этих предприятий связаны с инициативой, выдвинутой 15 декабря депутатами Госдумы. Они предлагают исключить государственные и муниципальные аптеки из перечня ГУП и МУП, на которые распространяется обязанность при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться требованиями 44-ФЗ.

«Пока же будет тотальный саботаж нового закона. Причем обоснованный: на 44 ФЗ должны перейти компании, которые закупают товар для «муниципальных нужд». При этом нормативный документ, поясняющий, что к ним относится, отсутствует», – считает директор МП «Центральная городская аптека №2» города Пскова Владимир Якубанец.

На фото: Вадим Янин.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
приватизация
аптечные сети
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22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
СВЕЖИЙ НОМЕР
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Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
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