В Санкт-Петербурге в рамках программы «Больше, чем образование» прошел практикум для молодых фармацевтов

В Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии 15-16 декабря прошел тренинг «Как найти работу мечты», организованный компаний Pfizer в рамках программы «Больше, чем образование».

Тренинг разработан менеджерами компании Pfizer специально для студентов и аспирантов СПХФА и проводится уже во второй раз.

Открывая тренинг, генеральный директор Pfizer в России Софья Кадыкова поделилась видением того, какие компетенции наиболее востребованы на рынке труда в условиях изменений и динамичного развития отрасли, а также рассказала о различных типах лидерства, что важно для будущих специалистов.

Программа структурирована таким образом, чтобы дать полное представление о процессе отбора сотрудников в крупной международной компании. Участники получили возможность «заглянуть по ту сторону экрана», увидеть процесс глазами работодателя, принять участие в нескольких этапах Центра оценки, который активно используется в процессе найма персонала.

Другим важным аспектом стало обсуждение текущей ситуации на рынке труда и такие темы, как «Компетенции» и «Теория поколений». Участники тренинга смогли проанализировать свое резюме и получить обратную связь от реальных практиков рынка компании Pfizer. Два дня тренинга прошли в динамичном формате, с использованием различных индивидуальных и групповых упражнений, каждый участник смог получить ответы на все интересующие вопросы.

Социально ориентированный проект «Больше, чем образование» при поддержке компании Pfizer направлен на эффективное сближение реальных компетенций молодых специалистов в области медицины и фармацевтики с реальными надеждами и чаяниями российской системы здравоохранения и лекарственного обеспечения.