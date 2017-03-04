В России существуют два порядка закупки антиретровирусных препаратов

С 2017 г. Минздрав начал централизованные закупки препаратов для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатита В и С, а также для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. Закупки осуществляются согласно постановлению правительства №1512 от 28.12.2016 г. В то же время до сих пор действующим является постановление №1438 от 27.12.2012 г.

В конце февраля 2017 г. Минздрав начал закупки по постановлению №1512. По состоянию на 4 марта объявлено конкурсов на общую сумму 14,18 млрд руб. Часть препаратов закупается для ВИЧ-инфицированных, часть – для больных туберкулезом. В федеральном бюджете на 2017 г. предусмотрено более 17 млрд руб. для покупки антивирусных препаратов и 3 млрд руб. для противотуберкулезных.

При этом не утратило силу постановление №1438, касающееся финансового обеспечения закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитов В и С. При этом совсем недавно – 8 февраля 2017 г. – в документ вносились изменения: утратили силу правила предоставления трансфертов из федерального бюджета субъектам РФ на профилактические мероприятия ВИЧ-инфекции и гепатитов.

Скорее всего постановление оставлено потому, что диагностические средства Минздрав централизованно не закупает. В то же время в документе по-прежнему речь идет о закупках антивирусных препаратов. Аналогичное постановление – №928 от 16.10.2013 г. – есть и для противотуберкулезных препаратов, оно предусматривает межбюджетные трансферты на их закупку. Вполне возможно, что документы могут понадобиться при выделении дополнительных бюджетных средств на антивирусные или противотуберкулезные препараты. Тогда Минздрав не будет вновь объявлять централизованную закупку, а предоставит деньги региону, которому понадобилось купить еще лекарства.

Стоит отметить, что в рамках постановления правительства №1512 Минздрав может закупать лекарства из перечня ЖНВЛП, в то время как постановление №1438 предусматривает ограниченный список препаратов. Министерство уже воспользовалось своим правом и объявило конкурс на препарат, не включенный в этот ограниченный список.