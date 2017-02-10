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Лента · В России
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В России стартует международная обучающая программа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний «Больше чем обучение»

10.02.2017

Российское кардиологическое общество (РКО) совместно с Американской коллегией кардиологов (АСС) при поддержке компании Pfizer проводит образовательную программу по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В России программа стартует в феврале 2017 года.

Цель ее создания: уменьшение бремени кардиологических заболеваний в международных масштабах.

Первый вебинар программы «Проблема атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний в России» пройдет 20 февраля 2017 года (17:00 мск) и его темой станет первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, включая аспекты эпидемиологии, анализ факторов риска с наибольшим ущербом и подходы к их коррекции.

Спикеры вебинара:

- д-р Евгений Шляхто, президент РКО, академик РАН;

- д-р Сэт Мартин, Медицинская школа Университета Джона Хопкинса;

- д-р Салим Вирани, Медицинский центр им. Майкла Э.Дебейки Министерства по делам ветеранов США.

Участники вебинара получат доступ к обучающей программе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и смогут задать вопросы докладчикам в прямом эфире. Все вебинары будут аккредитованы в системе непрерывного медицинского образования.
Доступ к обучающей программе в ближайшее время получат врачи и медицинские учреждения из десяти зарубежных стран.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
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06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Гибрид на старте
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
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