В России стартует международная обучающая программа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний «Больше чем обучение»

Российское кардиологическое общество (РКО) совместно с Американской коллегией кардиологов (АСС) при поддержке компании Pfizer проводит образовательную программу по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В России программа стартует в феврале 2017 года.

Цель ее создания: уменьшение бремени кардиологических заболеваний в международных масштабах.

Первый вебинар программы «Проблема атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний в России» пройдет 20 февраля 2017 года (17:00 мск) и его темой станет первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, включая аспекты эпидемиологии, анализ факторов риска с наибольшим ущербом и подходы к их коррекции.

Спикеры вебинара:

- д-р Евгений Шляхто, президент РКО, академик РАН;

- д-р Сэт Мартин, Медицинская школа Университета Джона Хопкинса;

- д-р Салим Вирани, Медицинский центр им. Майкла Э.Дебейки Министерства по делам ветеранов США.

Участники вебинара получат доступ к обучающей программе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и смогут задать вопросы докладчикам в прямом эфире. Все вебинары будут аккредитованы в системе непрерывного медицинского образования.

Доступ к обучающей программе в ближайшее время получат врачи и медицинские учреждения из десяти зарубежных стран.