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Лента · В России
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В России создаются МФЦ для бизнеса

07.03.2017

В Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) вносятся изменения, предусматривающие, в частности, создание на их базе центров, ориентированных на предоставление дополнительных (сопутствующих) негосударственных услуг, необходимых для начала и ведения предпринимательской деятельности, – МФЦ для бизнеса. Соответствующее постановление №209 от 17.02.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Принятые решения направлены на повышение качества предоставления услуг в МФЦ, в том числе для субъектов предпринимательства, сокращение сроков оказания услуг, снижение коррупционных рисков.

Внесенными изменениями, в частности, предусматривается оказание государственных и муниципальных услуг в МФЦ только работниками многофункционального центра. То есть исключается взаимодействие заявителя с сотрудниками органов государственной власти, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.

В настоящее время в ряде субъектов Федерации уже сложилась практика организации деятельности МФЦ для бизнеса. В 2016 году в 39 регионах реализован пилотный проект по созданию таких центров. В рамках пилотного проекта регионы продемонстрировали возможные модели организации МФЦ для бизнеса. В большинстве случаев МФЦ для бизнеса созданы на базе действующих многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (93%).

На базе МФЦ для бизнеса предоставляются такие услуги, как разработка бизнес-планов, товарная и правовая экспертиза, оценка бизнеса и рисков, юридическое сопровождение, страхование имущества физических и юридических лиц, прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, на получение микрозаймов и ряд других.

Внесёнными в Правила изменениями закрепляется положение о создании центров оказания услуг для бизнеса. Такие центры могут создаваться в МФЦ путем создания дополнительных окон обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
госуслуги
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