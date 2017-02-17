В России производятся фармсубстанции для 241 МНН из перечня ЖНВЛП

Минпромторг продолжает работать над трехступенчатой конструкцией, в частности, прорабатывает вопрос особого порядка допуска к госзакупкам лекарственных препаратов, произведённых в рамках СПИК. Об этом говорила директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова на расширенном заседании Экспертного совета при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности.

По данным Минпромторга, из 644 МНН лекарственных средств, входящих в перечень ЖНВЛП, для 241 МНН фармацевтические субстанции производятся в России. Поэтому министерство решило продолжить работу над преференциями для углубления производства лекарственных средств. Как рассказала Ольга Колотилова, Минпромторгу дано поручение при введении трехступенчатой конструкции предусмотреть особый порядок допуска для лекарств, произведённых в рамках специнвестконтракта.

Она также отметила, что трехступенчатая конструкция будет действовать не только для лекарств, субстанция которых производится на территории России, но и в странах ЕАЭС. Таким образом, можно предположить, что преференция сможет действовать не два года, а бессрочно