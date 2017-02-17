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В России производятся фармсубстанции для 241 МНН из перечня ЖНВЛП

17.02.2017
Фото: Игорь Чунусов

Минпромторг продолжает работать над трехступенчатой конструкцией, в частности, прорабатывает вопрос особого порядка допуска к госзакупкам лекарственных препаратов, произведённых в рамках СПИК. Об этом говорила директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова на расширенном заседании Экспертного совета при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности.

По данным Минпромторга, из 644 МНН лекарственных средств, входящих в перечень ЖНВЛП, для 241 МНН фармацевтические субстанции производятся в России. Поэтому министерство решило продолжить работу над преференциями для углубления производства лекарственных средств. Как рассказала Ольга Колотилова, Минпромторгу дано поручение при введении трехступенчатой конструкции предусмотреть особый порядок допуска для лекарств, произведённых в рамках специнвестконтракта.

Она также отметила, что трехступенчатая конструкция будет действовать не только для лекарств, субстанция которых производится на территории России, но и в странах ЕАЭС. Таким образом, можно предположить, что преференция сможет действовать не два года, а бессрочно

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
преференции
Персоны
Колотилова Ольга Николаевна
Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
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06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
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