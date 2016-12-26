В России приостановлена розничная торговля непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25%

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление № 195 от 23.12.2016 г. «Об ограничении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». Документ подготовлен по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.

В соответствии с постановлением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

На данный момент правоохранительными органами зафиксировано уже 123 сообщения об отравлении граждан метанолом. Среди погибших от употребления концентрата «Боярышник» 76 человек, сообщает СК РФ.

В рамках уголовного дела задержаны 23 человека, в том числе заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области Михаил Лужнов. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).

«Установлено, что с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области указанной спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». Лужнов, как полагает следствие, не принял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов», – сообщили в пресс-службе СК РФ.

