В России планируется ужесточить ответственность за незаконную деятельность в сфере обращения ветпрепаратов

Правительство РФ одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств для ветеринарного применения». Законопроектом предлагается наделить должностных лиц Россельхознадзора и его территориальных органов правом рассматривать дела об административных правонарушениях за нарушение правил оптовой торговли лекарственными средствами и порядка розничной торговли лекарственными препаратами для ветеринарного применения.

Теперь законопроект будет внесен в Госдуму в установленном порядке.