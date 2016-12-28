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В России может быть введена принудительная госпитализация ВИЧ-инфицированных граждан, уклоняющихся от лечения

28.12.2016

В отношении ВИЧ-инфицированного гражданина, неоднократно нарушавшего санитарно-противоэпидемический режим либо умышленно уклоняющегося от обследования и лечения, может быть подано административное исковое заявление о его принудительной госпитализации в медицинскую организацию, в структуре которой предусмотрено отделение для оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным больным. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"» внесли в Госдуму депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания.

Административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую организацию в недобровольном порядке подается руководителем медицинской организации, в которой гражданин находится под диспансерным наблюдением.

Административное дело по данному заявлению подлежит рассмотрению в течение пяти дней со дня его принятия к производству суда.

Кроме того, проектом закона вносятся изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ в части регулирования механизма исполнения норм, предусматривающих обязательное диспансерное наблюдение и лечение ВИЧ-инфицированных больных.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ВИЧ/СПИД
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22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
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Current issue #42, 2016
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