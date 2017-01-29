В России чаще всего фармакоэкономические работы посвящены сердечно-сосудистым заболеваниям

Специалисты Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко проанализировали фармакоэкономические и клинико-экономические исследования, представленные в базе научной электронной библиотеки «eLIBRARY.RU» за период времени с 2005 по 2015 гг. Лидером среди стран, публикующих свои исследования на платформе научной электронной библиотеки «eLIBRARY.RU», оказалась Россия, второе и третье места поделили Украина и Беларусь соответственно.

Согласно опубликованному отчету фармакэкономические исследования проводились в 52 субъектах Российской Федерации, которые представлены 63 вузами. Наибольшее количество из них составили изыскания, проведенные в Москве - 45,2%, на втором месте Санкт-Петербург - 11,3%, замыкает тройку лидеров Нижний Новгород - 2,6%. Остальные субъекты Российской Федерации не преодолели рубежа в 2,5%,

Оказалось, что большинство фармакоэкономических и клинико-экономических исследований за указанный временной интервал было посвящено сердечно-сосудистым заболеваниям – 19,3% от общего количества, пульмонологическим – 11,3%, онкологическим – 10,7%, эндокринологическим заболеваниям – 8,9%. Наименьшее количество проектов касалось дерматологии (1%), нефрологии (1%), гематологии (1,1%), урологии (1,3%) и офтальмологии (1,9%).

В результате анализа было выяснено, что среди фармакоэкономических методов исследований наиболее часто используется анализ «затраты–эффективность» (45,1%).

Об основных трендах в области фармакоэкономики читайте в интервью с зав. кафедрой лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Розой Ягудиной в одном из ближайших номеров «ФВ».