В России более 120 компаний выпускают фармсубстанции для ЖНВЛП

Перечень ЖНВЛП, актуальный на 2017 г., содержит 646 МНН. Согласно Государственному реестру лекарственных средств, в России производится 241 МНН (без учета вакцин, иммунных сывороток, иммуноглобулинов). При условии наличия достаточного объема производственных мощностей около 40% лекарств может быть обеспечено фармацевтическим сырьем.

Количество производителей весьма внушительное. «ФВ» насчитал 121 предприятие. Тех, кто действительно сосредоточился на выпуске субстанций, меньше. Часто компания выпускает единственную субстанцию для своего препарата. Например, «Фармасинтез» производит тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат для противотуберкулезного лекарства Перхлозон. Впрочем, у этой компании есть собственное предприятие по выпуску субстанций – «БратскХимСинтез», которое производит 8 наименований, все они входят в ЖНВЛП, пять из них используются при ВИЧ.

Самое большое количество наименований субстанций для лекарств из перечня ЖНВЛП, согласно ГРЛС, может производить компания «Натива». На ее счету 30 МНН. На втором месте – курганский «Синтез» с 24 наименованиями, на третьем – «Активный компонент» с 22 МНН.

Чаще всего встречается производство этанола, его выпускают 10 предприятий. На втором месте этилметилгидроксипиридина сукцинат (9 производителей), на третьем – калия йодид (8 производителей).

Подроюности в ближайшем номере «ФВ».