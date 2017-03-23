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Лента · В России
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В рамках форума InfoSpace-2017 состоится секция по здравоохранению

23.03.2017

18 апреля 2017 года АНО Центр поддержки и развития бизнеса «Инициатива» проводит ежегодный форум инновационных технологий InfoSpace. В рамках деловой программы планируется проведение секции «Инновационные технологии в системе здравоохранения России». В рамках тематических обсуждений будут затронуты вопросы нововведений в различных областях медицины.

В первую очередь участники обсудят реализацию этапов «дорожной карты» «ХЕЛСНЕТ» программы Национальной технологической инициативы. Она предусматривает координацию действий различных органов исполнительной власти, государственных и частных организаций с целью обеспечения лидерства и конкурентоспособности отечественных предприятий на мировом рынке здравоохранения.

Также будет поднят вопрос о создании инфраструктуры, которая обеспечит быстрое и всесторонне развитие технологических компаний как малых, так и крупных. Спикеры и эксперты, принимающие участие в работе секции, обсудят особенности применения новых технологий в здравоохранении, а также развитие высокотехнологичной помощи в России.

В обсуждениях будет затронута тема этических проблем и рисков персонализированной медицины, которая неразрывно связана с современными технологиями. Ее развитие позволит в долгосрочной перспективе ощутимо экономить средства.

АНО Центр развития и поддержки бизнеса «Инициатива» осуществляет организационно-техническую и аналитическую поддержку предстоящего форума InfoSpace-2017. В качестве спикеров и экспертов к работе приглашены представители власти, руководители крупнейших предприятий России и других стран, а также известные ученые.

Информационным партнером секции выступает газета «Фармацевтический вестник».

Официальный сайт форума: www.forum-infospace.ru/

Руководитель пресс-центра Елена Рожкова pressa@c-iniciativa.ru, (495) 283-00-43, (903) 265-16-56.

Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Весна по заказу
Поставки и подставы
Орел пролетел
Справочники
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