В РААС теперь входит более 10 тысяч аптек

30 января состоялось Общее собрание Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), где в состав организации приняты аптечная сеть «Ригла», ассоциация независимых аптек АСНА, аптечная сеть «Аптека от склада» ( свыше 570 аптек), аптечная сеть «Апрель» (более 520), и аптечная сеть «Здоровье» ( Курск, Орел – 22 аптеки). Теперь количество аптечных организаций в составе РААС превысило 10 тысяч.

В этот же день состоялось ежегодное переизбрание Координационного Совета. Впервые введено сопредседательство в Координационном Совете РААС. «Введение сопредседательства и значительное увеличения состава РААС вводит ряд предложений по усилению деятельности и позиций РААС на рынке, как самой крупной по составу аптечной ассоциации», – говорится в сообщении организации.

Новую позицию сопредседателя занял генеральный директор Александр Филиппов, который так прокомментировал свое избрание на пост сопредседателя и вхождение аптечной сети «Ригла» в состав ассоциации: «РААС сегодня, на наш взгляд, дает возможность принять участие в регулировании надлежащих практик ведения бизнеса на фармацевтическом рынке. Безусловно, мы хотим внести свой вклад в этот процесс. Надеемся, что принятие «Риглы» в члены РААС придаст этому некоммерческому партнерству дополнительные возможности, а мое участие в координационном совете РААС на посту сопредседателя позволит применить опыт и экспертизу одной из лидирующих аптечных сетей российского фармрынка в деятельности организации».

Председателем Координационного Совета РААС избран Евгений Нифантьев, сопредседатель – Александр Филиппов. Члены Координационного Совета: Юрий Гайсинский, Алексей Зверев, Юрий Крестинский, Иван Медведев, Дмитрий Руцкой, Дмитрий Сокол, Самсон Согоян и впервые вошел в состав Александр Шишкин.