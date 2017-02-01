 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
Без дна
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
289

В РААС теперь входит более 10 тысяч аптек

01.02.2017

30 января состоялось Общее собрание Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), где в состав организации приняты аптечная сеть «Ригла», ассоциация независимых аптек АСНА, аптечная сеть «Аптека от склада» ( свыше 570 аптек), аптечная сеть «Апрель» (более 520), и аптечная сеть «Здоровье» ( Курск, Орел – 22 аптеки). Теперь количество аптечных организаций в составе РААС превысило 10 тысяч.

В этот же день состоялось ежегодное переизбрание Координационного Совета. Впервые введено сопредседательство в Координационном Совете РААС. «Введение сопредседательства и значительное увеличения состава РААС вводит ряд предложений по усилению деятельности и позиций РААС на рынке, как самой крупной по составу аптечной ассоциации», – говорится в сообщении организации.

Новую позицию сопредседателя занял генеральный директор Александр Филиппов, который так прокомментировал свое избрание на пост сопредседателя и вхождение аптечной сети «Ригла» в состав ассоциации: «РААС сегодня, на наш взгляд, дает возможность принять участие в регулировании надлежащих практик ведения бизнеса на фармацевтическом рынке. Безусловно, мы хотим внести свой вклад в этот процесс. Надеемся, что принятие «Риглы» в члены РААС придаст этому некоммерческому партнерству дополнительные возможности, а мое участие в координационном совете РААС на посту сопредседателя позволит применить опыт и экспертизу одной из лидирующих аптечных сетей российского фармрынка в деятельности организации».

Председателем Координационного Совета РААС избран Евгений Нифантьев, сопредседатель – Александр Филиппов. Члены Координационного Совета: Юрий Гайсинский, Алексей Зверев, Юрий Крестинский, Иван Медведев, Дмитрий Руцкой, Дмитрий Сокол, Самсон Согоян и впервые вошел в состав Александр Шишкин.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
19.01.2017 РААС: использование вывески для аптек в виде зеленого креста должно стать обязательным
23.12.2016 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
19.12.2016 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
16.12.2016 АСНА вступает в Российскую ассоциацию аптечных сетей
13.12.2016 «Ригла» возвращается в Российскую ассоциацию аптечных сетей
Метки
РААС
Персоны
Игнатьева Нелли Валентиновна
Исполнительный директор РААС
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
Без дна
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Февраль 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения