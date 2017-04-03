В Петербурге стартовал 2-й отборочный этап конкурса для старшеклассников «Российская школа фармацевтов»

Межрегиональный творческий конкурс для учащихся 10-х классов общеобразовательных школ и студентов 1-го курса среднеспециальных учебных заведений России проводится уже второй год, и в этот раз в первом этапе соревнования приняли участие более двух с половиной тысяч школьников и первокурсников из 55 регионов страны, что почти вдвое превышает показатели прошлого года.

В следующий тур конкурса, стартовавший 3 апреля, прошли 687 человек, и 216 из них сумели заработать 1 000 000 балов, став победителями в викторине «Кто хочет стать фармацевтом?». Для всех регионов России, кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области, конкурс проводится на площадках образовательных учреждений-партнеров проекта в дистанционной форме, с помощью онлайн-сервиса. А учащиеся Санкт-Петербурга и Ленинградской области (78 ребят из 25 учебных заведений) для прохождения испытаний 2-го тура пришли в Санкт-Петербургскую химико-фармацевтическую академию.

Состязание включает в себя серию интеллектуальных заданий, и главный приз для победителей 3-го тура - возможность бесплатного обучения в Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии по специальностям «Фармация», «Химическая технология» или «Биотехнология». Победители промежуточных этапов награждаются полезными призами.

Именно на площадке СПХФА второй год проходит конкурс «Российская школа фармацевтов». Инициативу поддержали Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки РФ.

- Конечно, основной целью конкурса «Российской школы фармацевтов» является профориентация молодежи и повышение престижа фармацевтических профессий, - сказала во время церемонии награждения победителей 1-го тура конкурса Евгения Кириллова, первый проректор и проректор по учебной работе СПХФА. – Но почти все задания этого соревнования, хоть и составлены на основе типовых общеобразовательных программ по химии или биологии, имеют некую «изюминку», и потому для поиска ответов на вопросы от человека требуется креативное мышление. Словом, мы ищем не просто грамотных ребят, но и способных творчески подходить к решению проблем.