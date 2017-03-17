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В отношении экс-губернатора Челябинской области возбуждено уголовное дело за получение взятки

17.03.2017

Четвертое следственное управление (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России возбудило уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного губернатором на должность министра здравоохранения Челябинской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления.

Как сообщает «Коммерсант», дело возбуждено на основании показаний бывшего министра здравоохранения Виталия Тесленко, который с 2014 года отбывает семилетний срок за взятки при закупке медоборудования.

Следствием и судом установлено, что с января по октябрь 2012 года Виталий Тесленко систематически получал взятки в особо крупных размерах за содействие представителям коммерческих организаций в заключении государственных контрактов на поставки высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках программы модернизации здравоохранения Челябинской области в 2011-2012 годах.

Всего за указанный период обвиняемый получил более 69 млн рублей.

В окружении Михаила Юревича заявили, что Виталий Тесленко благодаря показаниям рассчитывает условно-досрочно выйти на свободу. По информации «Ъ», сам экс-губернатор сейчас находится на лечении в Израиле.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Свердловская область
Следственный комитет Российской Федерации
уголовное дело
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СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
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Current issue #8, 2017
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Клеточная эфемерность
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