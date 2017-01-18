В Омске заблокирован доступ к 24 интернет-аптекам, продающим незарегистрированные в РФ лекарства

Прокуратура Ленинского округа г. Омска в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайты, на страницах которых размещена информация о продаже лекарственных препаратов, незарегистрированных в России.

При этом вход на сайты являлся свободным, регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов не требовалась.

«Употребление лекарственных препаратов, не включенных в государственный реестр, могло причинить вред жизни и здоровью граждан», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, законом предусмотрена уголовная и административная ответственность за продажу и сбыт на территории России незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий.

В связи с этим прокуратура направила в суд 18 исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению.

Ленинский районный суд г. Омска удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в настоящее время заблокирован доступ к 24 сайтам, предлагающим услуги по продаже запрещенных для распространения лекарственных препаратов.

Вступившие в законную силу решения суда направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения Интернет-сайтов в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации.