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В Нижегородской области планируется расширить полномочия единственного поставщика лекарств

13.03.2017

В Законодательное собрание Нижегородской области внесено два законопроекта, уточняющих дополнительные полномочия регионального госпредприятия «Нижегородская областная фармация», которое в начале 2016 года было утверждено в качестве единственного поставщика лекарств в медучреждения области, пишет apn-nn.com. До сих пор различные судебные инстанции оценивают это решение, которое пытается оспорить региональное УФАС.

Новое предложение руководства региона заключается в том, чтобы назначить НОФ единственным поставщиком «социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам и медицинскими изделиями по рецептам для граждан» в наборе соцуслуг. Единственным поставщиком НОФ может стать и в части снабжения детей-инвалидов специализированными продуктами лечебного питания.

Еще один законопроект предоставляет этой организации монопольные права на обеспечение льготников «лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении по рецептам врача бесплатно или с 50% скидкой».

«Если эти законопроекты пройдут, то фактически, в Нижегородской области все лекарственные средства в лечебные учреждения, гражданам по льготным рецептам, в наборе социальных услуг, а также медицинские изделия, лечебное питание будут предоставляться одним участником рынка, исключительно ГП «Нижегородская областная фармация», – цитирует nn.mk.ru начальника отдела контроля госзакупок Нижегородского УФАС России Светлану Кирьякову.

По ее словам, УФАС примет ряд мер антимонопольного реагирования, направленных на предостережение от подобных нарушений.

«Будет подготовлено письмо в прокуратуру области и в центральный комитет Федеральной антимонопольной службы», – отметила представитель УФАС.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ГП НО «Нижегородская областная фармация»
единый поставщик
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09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
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Март №7
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Current issue #7, 2017
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