В Нижегородской области планируется расширить полномочия единственного поставщика лекарств

В Законодательное собрание Нижегородской области внесено два законопроекта, уточняющих дополнительные полномочия регионального госпредприятия «Нижегородская областная фармация», которое в начале 2016 года было утверждено в качестве единственного поставщика лекарств в медучреждения области, пишет apn-nn.com. До сих пор различные судебные инстанции оценивают это решение, которое пытается оспорить региональное УФАС.

Новое предложение руководства региона заключается в том, чтобы назначить НОФ единственным поставщиком «социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам и медицинскими изделиями по рецептам для граждан» в наборе соцуслуг. Единственным поставщиком НОФ может стать и в части снабжения детей-инвалидов специализированными продуктами лечебного питания.

Еще один законопроект предоставляет этой организации монопольные права на обеспечение льготников «лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении по рецептам врача бесплатно или с 50% скидкой».

«Если эти законопроекты пройдут, то фактически, в Нижегородской области все лекарственные средства в лечебные учреждения, гражданам по льготным рецептам, в наборе социальных услуг, а также медицинские изделия, лечебное питание будут предоставляться одним участником рынка, исключительно ГП «Нижегородская областная фармация», – цитирует nn.mk.ru начальника отдела контроля госзакупок Нижегородского УФАС России Светлану Кирьякову.

По ее словам, УФАС примет ряд мер антимонопольного реагирования, направленных на предостережение от подобных нарушений.

«Будет подготовлено письмо в прокуратуру области и в центральный комитет Федеральной антимонопольной службы», – отметила представитель УФАС.