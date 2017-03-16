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В Никарагуа доставлено 60 тысяч доз российской вакцины от желтой лихорадки

16.03.2017

Совместными усилиями Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России и ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» ФАНО организована первая поставка в Латинскую Америку российской вакцины от желтой лихорадки.

14 марта 60 тысяч доз вакцины прибыло в Манагуа (Никарагуа) с соблюдением всех требований «холодовой цепи». Учитывая острую потребность Минздрава Никарагуа в вакцине, поставка была осуществлена в кратчайшие сроки и необходимом объеме.

Прямая поставка вакцины в Никарагуа – единичный случай, который, как заявляют стороны процесса, может стать началом сотрудничества между Россией и Никарагуа по поставкам вакцины в регион Латинской Америки. Этому способствует и наличие в стране российско-никарагуанского иммунобиологического предприятия Mechnikov, S.A.

Согласно данным ВОЗ, сегодня в мире работает только четыре производителя вакцины от желтой лихорадки, имеющих преквалификацию: Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова (Россия), Bio-Manguinhos Oswaldo Cruz Foundation (Бразилия), Pasteur Institute of Dakar (Сенегал) и Sanofi Pasteur (Франция), мощности которых не могут обеспечить спрос на эту вакцину в мире. Распределение имеющихся запасов вакцины происходит через различные международные организация под эгидой ВОЗ.

Желтая лихорадка — это вирусная болезнь, встречающаяся в тропических районах Африки и Америки. Передается она через укусы комаров Aedes. По данным ВОЗ, около 50% пациентов, у которых развилась токсическая стадия болезни, умирают в течение 10-14 дней. При этом специального лечения от желтой лихорадки нет. В качестве профилактической меры рекомендуется вакцинация.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцина
Никарагуа
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