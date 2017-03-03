 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
262

В Ненецком АО возбуждено уголовное дело по факту порчи иммунобиологических препаратов на сумму более 5 млн рублей

03.03.2017

С 4 по 7 ноября 2016 года на складе иммунобиологических лекарственных препаратов ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» (г. Нарьян-Маре) в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами ЛПУ своих обязанностей не обеспечена бесперебойная работа холодильных камер и нарушено соблюдение температурного режима хранения препаратов, из-за чего произошла их порча. В результате больнице причинен ущерб на сумму более 5 млн 900 тыс. рублей.

Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому АО возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение крупного ущерба).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Изъята необходимая документация, проводятся допросы, назначены экспертизы», ­ – сообщили в пресс-службе СК РФ.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
10.05.2016 Утверждены правила транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов
11.08.2015 «НАНОЛЕК» и НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова разрабатывают иммунобиологический препарат нового поколения
24.06.2015 Правительство РФ будет стимулировать разработку и производство иммунобиологических препаратов
17.06.2013 ООО «Нордмедсервис» оштрафовано на 100 тыс. руб. за нарушения при хранении иммунобиологических препаратов
20.03.2013 В Ненецком АО завершаются аукционы на поставку лекарственных препаратов в 2013 г.
Метки
медицинские иммунобиологические препараты
Ненецкий автономный округ
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения