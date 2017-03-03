В Ненецком АО возбуждено уголовное дело по факту порчи иммунобиологических препаратов на сумму более 5 млн рублей

С 4 по 7 ноября 2016 года на складе иммунобиологических лекарственных препаратов ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» (г. Нарьян-Маре) в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами ЛПУ своих обязанностей не обеспечена бесперебойная работа холодильных камер и нарушено соблюдение температурного режима хранения препаратов, из-за чего произошла их порча. В результате больнице причинен ущерб на сумму более 5 млн 900 тыс. рублей.

Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому АО возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение крупного ущерба).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Изъята необходимая документация, проводятся допросы, назначены экспертизы», ­ – сообщили в пресс-службе СК РФ.