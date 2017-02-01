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В Москве открылся проектный офис «Превентивная медицина» стратегического проекта «Хелснет»

01.02.2017

1 февраля в коворкинг-центре Агентства стратегических инициатив начал работу проектный офис профессионального сообщества «Превентивная медицина», являющегося одним из направлений стратегического проекта Хелснет (HealthNet) программы Национальная технологическая инициатива.

Представители научного и медицинского сообщества приняли участие в первой проектной сессии, на которой обсудили идеи по формированию современной отрасли здоровья. Не последнее место в ней будет отведено и натуральным профилактическим лекарственным средствам и БАДам: лекарственное растениеводство и производство растительных персонализированных средств коррекции обозначено как одно из приоритетных направлений деятельности сообщества.

Лидеры проекта, как сами они себя позиционируют, ориентированы на отечественного производителя препаратов из природного сырья.

«Наша задача возродить этот сектор путем организации производства традиционных средств различных медицин мира, таких как китайская медицина аюрведа и тибетская медицина, второе направление - российские новации: нутрицевтика, парафармацевтика, - рассказал корреспонденту «ФВ» председатель правления Ассоциации врачей общей практики Московской области Сергей Чудаков. – Последние 20 лет это направление в России несколько «просело», чего нельзя сказать о зарубежных рынках. Наша задача сейчас это поднять».

HealthNet - рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, новых эффективных средств профилактики и лечения заболеваний. Главной задачей проектного офиса превентивной медицины, как заявляют его основатели, станет формирование инфраструктуры и рынка превентивной медицины, первичная экспертиза, поддержка и сопровождение проектов в сфере превенции для включения в дорожную карту HealthNet, которая была утверждена 20 декабря решением президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Фото автора.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
Метки
превентивная медицина
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25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
Без дна
Справочники
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