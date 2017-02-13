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Лента · В России
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В МФТИ открыт Биокорпус

13.02.2017

13 февраля министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принял участие в торжественном открытии Биокорпуса Московского физико-технологического института. Перерезав красную ленточку, министр ознакомился с шестью лабораториями: специальной медицинской техники, технологии и фармацевтики, исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики, доклинических исследований, дизайна лекарственных форм, разработки инновационных лекарств и геномной инженерии.
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Денис Мантуров поинтересовался у специалистов, причастных к созданию лаборатории, занимающейся проблемами создания новейших биомедицинских препаратов, что дал им начавший в этом году действовать закон о биомедицинских клеточных продуктах?
«Благодаря этому закону препараты, о которых мы вам здесь рассказали, уже проходят клинические испытания», – ответил заведующий лабораторией разработки инновационных лекарственных средств МФТИ Сергей Леонов.

«К этому закону мы уже разработали тест-систему, на основе которой будет проводиться сертификация продуктов, разработанных на основе клеточных технологий. Сегодня уже любой продукт клеточных технологий может сертифицироваться и внедряться. Мы в этом смысле не отстаем от мира», –- сказала замминистра науки и образования РФ Людмила Огородова.
После знакомства с лабораториями Денис Мантуров прочитал студентам лекцию об истории и перспективах российской фармацевтической и медицинской промышленности.

На фото внизу: Денис Мантуров, фото автора.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
МФТИ
Персоны
Мантуров Денис Валентинович
Министр промышленности и торговли РФ
Фармвестник-ТВ
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Гибрид на старте
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
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