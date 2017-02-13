В МФТИ открыт Биокорпус

13 февраля министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принял участие в торжественном открытии Биокорпуса Московского физико-технологического института. Перерезав красную ленточку, министр ознакомился с шестью лабораториями: специальной медицинской техники, технологии и фармацевтики, исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики, доклинических исследований, дизайна лекарственных форм, разработки инновационных лекарств и геномной инженерии.



Денис Мантуров поинтересовался у специалистов, причастных к созданию лаборатории, занимающейся проблемами создания новейших биомедицинских препаратов, что дал им начавший в этом году действовать закон о биомедицинских клеточных продуктах?

«Благодаря этому закону препараты, о которых мы вам здесь рассказали, уже проходят клинические испытания», – ответил заведующий лабораторией разработки инновационных лекарственных средств МФТИ Сергей Леонов.

«К этому закону мы уже разработали тест-систему, на основе которой будет проводиться сертификация продуктов, разработанных на основе клеточных технологий. Сегодня уже любой продукт клеточных технологий может сертифицироваться и внедряться. Мы в этом смысле не отстаем от мира», –- сказала замминистра науки и образования РФ Людмила Огородова.

После знакомства с лабораториями Денис Мантуров прочитал студентам лекцию об истории и перспективах российской фармацевтической и медицинской промышленности.

На фото внизу: Денис Мантуров, фото автора.