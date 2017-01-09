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В медицине и фармацевтике за год число вакансий увеличилось на 15%

09.01.2017

Количество вакансий в медицине и фармацевтике в 2016 г. выросло в сравнении с предыдущим годом на 15%.Об этом сообщает «Фармперсонал» со ссылкой на данные HeadHunter.

Неплохо чувствовала себя и производственная сфера – за год число предложений для работников производства увеличилось на 22%. Традиционно рос спрос на IT-специалистов – рост вакансий в сфере информационных технологий, интернета и телекома составил 28%.

Удивительно, но хорошая динамика спроса на персонал наблюдалась также в автомобильном бизнесе (33%). Росла также потребность в специалистах в сфере транспорта и логистики (34%).

Но больше всего активность на рынке труда проявили работодатели, представляющие спортивные клубы, финтнес, салоны красоты - вакансий в этой сфере стало больше в сравнении с предыдущим годом на 46%.

Печальнее всего с точки зрения спроса на персонал дела обстояли в банковской сфере (падение числа вакансий за год составило 3%), в сфере добычи сырья (-5%) и на рынке страхования (-5%).

Около 40% представителей компаний, опрошенных HeadHunter в ноябре-декабре этого года, рассказали, что в этом году у них проходили сокращения сотрудников. Четверть опрошенных сообщила, что в компании снизились премии и оклады.

Однако недовольные изменениями сотрудники не спешат увольняться и искать новую работу. Вместе с количеством сокращенных на рынке растет конкуренция, а быть новичком в чужой компании — все равно, что оказаться под ударом сокращения самому.

Динамика прироста резюме на hh.ru за последние два года чуть замедлила рост, отмечают эксперты портала. Сейчас сотрудники неохотно меняют место работы, а поиск нового работодателя ведут пассивно.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармперсонал
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Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
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