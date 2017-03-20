В лаборатории «Ниармедик» можно диагностировать онкологию на доклинической стадии

С 2017 года лаборатория ГК «Ниармедик» представляет ЭПР-тест, принципиально новую методику, позволяющую диагностировать рак на очень ранних, в том числе доклинических стадиях заболевания.

Производимый в лаборатории тест для определения транспортных свойств альбумина в сыворотке крови человека методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР-анализ) дает возможность узнать о проблеме раньше, чем появятся симптомы.

ЭПР-анализ позволяет оценить функциональность альбумина в сыворотке крови. Альбумин транспортирует такие соединения, как жирные кислоты, медикаменты, продукты обмена веществ, в том числе различные соединения, которые вырабатывают раковые клетки. Тест функциональности альбумина представляет собой простое и быстрое средство обнаружения активного онкологического процесса вне зависимости от локализации.

Метод ЭПР показан людям, которые следят за состоянием своего организма и проводят регулярные обследования. Также данная методика используется в диспансерном наблюдении групп риска по онкологии, для контроля рецидивов онкологических заболеваний после хирургического, химиотерапевтического, лучевого лечения.

Благодаря высокой чувствительности (91%) и специфичности (88%) ЭПР-тест показывает очень высокую диагностическую эффективность. Тест рекомендуется проводить 1 раз в год, отслеживая изменения.

Более подробную информацию можно получить на сайте компании.