В Крым пытались ввезти 50 кг контрабандных лекарств

На границе границе Крыма и Украины 31 декабря Российские пограничники задержали киевского врача, который пытался незаконно провести на территории РФ около 50 килограммов лекарственных препаратов. Об этом 5 января сообщило в крымское погрануправление ФСБ.

Задержанный доктор работает в частной клинике Киева. На новогодние праздники он поехал в Симферополь навестить мать. По его словам, некая знакомая, узнав о его поездке, предложила заработать 500 долл. США за перевозку на территорию полуострова партии медикаментов.

По данным спецслужб, подготовка автомобиля под контрабанду осуществлялась в Херсоне.

«В ходе <...> осмотра Lexus RX 350 <...> в обшивке дверей, под задним бампером, в нише, оборудованной под задней пассажирской дверью, в крышке и в боковых карманах багажника обнаружены тайники, в которых находилось около 50 кг лекарственных препаратов», - сообщают пограничники. Лекарственные препараты изъяты и переданы на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр МВД России по Республике Крым. Дальнейшей судьбой курьера займутся правоохранительные органы.