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В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела о незаконном производстве лекарственного средства

18.01.2017

Следственные органы СК РФ по Красноярскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего индивидуального предпринимателя города Лесосибирска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 235.1 УК РФ (незаконное производство лекарственных средств в отсутствии лицензии, в случае, когда такая лицензия обязательна) и 3 эпизодов преступной деятельности, предусмотренных ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт незарегистрированных лекарственных средств и незаконное производство и сбыт фальсифицированных лекарственных средств).

Имея необходимое оборудование, обвиняемый в период с 20 января 2015 года по 21 марта 2016 года производил и сбывал в медицинские учреждения Красноярского края фальсифицированное и незарегистрированное лекарственное средство - газообразный медицинский кислород. Контракты на поставку лекарственных средств заключались с обвиняемым на основании представленных ложных документов. Всего обвиняемый продал фальсификат на общую стоимость 1 миллион 169 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела были внесены представления в медицинские учреждения, в результате чего должностные лица ЛПУ, допустивших заключение контрактов с обвиняемым на основании непроверенных документов,привлечены к дисциплинарной ответственности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СК.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
фальсифицированные лекарственные средства
Красноярский край
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