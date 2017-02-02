В компании «Верофарм» новые кадровые назначения

Ольга Никулова назначена на должность директора по персоналу компании «Верофарм» (группа Abbott) с ноября 2016 г.

Ранее она занимала должность менеджера по работе с персоналом, оказывая поддержку в сфере управления персоналом подразделению детского и медицинского питания в России и странах СНГ и корпоративным функциям Abbott в России. До присоединения к команде Abbott Ольга работала в области управления персоналом в компаниях CCHBC и «Альфа Банк».

Ольга Никулова окончила Самарский государственный университет, факультет романо-германской филологии, а также Финансовую академию при Правительстве РФ, факультет финансового менеджмента.

В новой должности Ольга руководит работой всей команды дирекции по персоналу «Верофарм» и отвечает за стратегию компании в области управления персоналам, развитие и обучение, расширение программ поощрения и признания сотрудников, кадровую политику. Важнейшими задачами нового директора по персоналу компании «Верофарм» являются обеспечение плавной интеграции корпоративной культуры «Верофарм» в корпоративную культуру Abbott, а также развитие лучших международных практик Abbott в компании «Верофарм», сообщили в компании.

Татьяна Нор назначена директором направления по выводу и доступу препаратов на рынок компании «Верофарм» (группа Abbott).

Как сообщили в компании, функция Market Access появилась в «Верофарм» в конце 2016 г. и является новой для компании. Директор направления отвечает за развитие ценовой стратегии компании, а также за ряд специальных проектов в области вывода и доступа препаратов на рынок.

Татьяна Нор, врач, кандидат медицинских наук, окончила Первый Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова по специальности «Лечебное дело», аспирантуру на кафедре эндокринологии Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО), затем работала на должности ассистента кафедры.

Начала свою карьеру на фармацевтическом рынке в 1995 г. с должности медицинского представителя французской фармацевтической компании «Сервье», вскоре заняла позицию регионального менеджера по Москве, а в 1999 г. возглавила направление Market Access в этой же компании.

До прихода в «Верофарм» (группа Abbott) Татьяна работала в немецкой фармацевтической компании Мерк KGaA на позиции руководителя отдела Market Access and Pricing по России и СНГ, пишет «Фармперсонал».