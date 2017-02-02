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Лента · В России
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В компании «Верофарм» новые кадровые назначения

02.02.2017

Ольга Никулова назначена на должность директора по персоналу компании «Верофарм» (группа Abbott) с ноября 2016 г.7c9347ca0320f54a626f59f0e49c4dfc.jpg

Ранее она занимала должность менеджера по работе с персоналом, оказывая поддержку в сфере управления персоналом подразделению детского и медицинского питания в России и странах СНГ и корпоративным функциям Abbott в России. До присоединения к команде Abbott Ольга работала в области управления персоналом в компаниях CCHBC и «Альфа Банк».

Ольга Никулова окончила Самарский государственный университет, факультет романо-германской филологии, а также Финансовую академию при Правительстве РФ, факультет финансового менеджмента.

В новой должности Ольга руководит работой всей команды дирекции по персоналу «Верофарм» и отвечает за стратегию компании в области управления персоналам, развитие и обучение, расширение программ поощрения и признания сотрудников, кадровую политику. Важнейшими задачами нового директора по персоналу компании «Верофарм» являются обеспечение плавной интеграции корпоративной культуры «Верофарм» в корпоративную культуру Abbott, а также развитие лучших международных практик Abbott в компании «Верофарм», сообщили в компании.

Татьяна Нор назначена директором направления по выводу и доступу препаратов на рынок компании «Верофарм» (группа Abbott).d3496de3edfa733b03950d6dd1bf9539.jpg

Как сообщили в компании, функция Market Access появилась в «Верофарм» в конце 2016 г. и является новой для компании. Директор направления отвечает за развитие ценовой стратегии компании, а также за ряд специальных проектов в области вывода и доступа препаратов на рынок.

Татьяна Нор, врач, кандидат медицинских наук, окончила Первый Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова по специальности «Лечебное дело», аспирантуру на кафедре эндокринологии Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО), затем работала на должности ассистента кафедры.

Начала свою карьеру на фармацевтическом рынке в 1995 г. с должности медицинского представителя французской фармацевтической компании «Сервье», вскоре заняла позицию регионального менеджера по Москве, а в 1999 г. возглавила направление Market Access в этой же компании.

До прихода в «Верофарм» (группа Abbott) Татьяна работала в немецкой фармацевтической компании Мерк KGaA на позиции руководителя отдела Market Access and Pricing по России и СНГ, пишет «Фармперсонал».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Abbott
ОАО "Верофарм"
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02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
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