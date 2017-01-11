В Казани создадут медико-реабилитационный кластер

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, на территории Казани планируется создать специализированный медико-реабилитационный кластер, пишет ИА «Татар-информ».

Медицинский кластер ориентирован в направлении life science (кластер наук о жизни), которое считается отраслью будущего. В нем предлагается одновременно развивать прикладную медицину, фармацевтику, биотехнологии, совершенствовать медицинскую технику и оборудование. В работу кластера планируется включить всю цепочку медицинских услуг: от изобретения новых препаратов, методов лечения и диагностики до непосредственно оказания этих услуг потребителю.

Кроме того, проект подразумевает создание научно-исследовательских центров, лабораторий, опытных бюро для исследований в сфере биологии, химии и физики, а также строительство центров экспериментальных и инновационных разработок, тестирования и технополиса.

В рамках кластера планируется создать собственное предприятие по производству экспериментальных фармпрепаратов, которые здесь же, в кластере, будут разрабатываться учеными.