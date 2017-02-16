В Карелии возбуждено дело по признакам лекарственного картеля

Карельское УФАС России возбудило дело в отношении трех компаний по подозрению в участии в картеле при проведении 87 аукционов на поставку лекарств и медицинского оборудования в 2014 – 2016 гг.

По мнению антимонопольного органа, антиконкурентные соглашения между ООО «НикаМед» (г. Санкт -Петербург), ООО «Медлон» (г. Санкт-Петербург), ООО «Медлон –ДВ» (г. Санкт-Петербург) позволили им выигрывать подавляющее большинство аукционов с минимальным снижением цены - от 0,5 до 1,5%.

Государственными заказчиками на этих торгах были около 20 учреждений здравоохранения Республики Карелия. Общая сумма начальной цены контрактов составила более 66,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе ФАС России.

«Основанием для возбуждения дела стали результаты анализа документов и сведений, предоставленных электронными торговыми площадками, а также материалы Следственного управления Следственного Комитета РФ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия», – отметил руководитель Карельского УФАС России Артур Пряхин.