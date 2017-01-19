В Кабардино-Балкарии аптеку обнесли забором так, что к ней стало невозможно проехать

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил иск ИП Лены Лигидовой к Министерству земельных и имущественных отношений региона и к Республиканской клинической больнице об установлении права пользования земельным участком (сервитута).

В июне 2015 года ИП Лигидова приобрела земельный участок площадью 20 кв. м в непосредственной близости к Республиканской клинической больнице для размещения на нем аптечного пункта. Близость оказалась настолько непосредственной, что пройти к аптечному пункту можно только через территорию ЛПУ. В сентябре 2015-го предпринимательница направила руководству клиники предложение о заключении соглашения об установлении сервитута. Но оно осталось без ответа. Повторное обращение в декабре того же года также было проигнорировано. Более того, в промежутке между двумя письмами больница отгородилась от фармпредприятия металлическим забором. Расстояние от входа до ограждения составило 15 см.

Владелица аптечного пункта обратилась за защитой своих прав в Арбитражный суд. Была назначена экспертиза, чтобы понять, можно ли попасть в помещение фармпредприятия с какой-либо другой стороны, минуя забор больницы. И оказалось, что металлическое ограждение окружает организацию с трех сторон, а с четвертой подступы перекрыты бетонными блоками и шлагбаумами. Если посетитель еще может воспользоваться этим маршрутом, то маломобильный гражданин или тем более машина с медикаментами – уже нет. Товары приходится подвозить на тачке.

На днях суд удовлетворил иск предпринимательницы и обязал Республиканскую клиническую больницу своими силами и за свой счет демонтировать металлические профили, установленные ответчиком с правой и левой сторон и лицевой фасадной части здания павильона аптеки. Решение в законную силу не вступило и, вероятнее всего, будет обжаловано, ведь забор возведен для обеспечения безопасности социального объекта и предупреждения несанкционированного проникновения. Учреждения здравоохранения устанавливают их не по собственной прихоти, а в случае ЧП ответственность за пренебрежение мерами безопасности несет главный врач ЛПУ.