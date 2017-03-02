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В Иркутской области продолжится развитие фармацевтической отрасли

02.03.2017

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора региона Сергея Левченко.

Глава Приангарья представил проекты развития производств компании «Фармасинтез», в том числе проект производства лекарственных субстанций в рамках программы импортозамещения. Завод располагается в Братске, производство планируется запустить в текущем году. Министр подчеркнул особую важность этих производств и пообещал оказать поддержку со стороны Правительства РФ для скорейшего запуска завода «БратскХимСинтез». Министр также сказал, что российский Фонд развития промышленности продолжит поддерживать проекты «Фармасинтеза».

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Метки
ОАО «Фармасинтез»
Компании
Фармасинтез Предприятие основано в 1997 году в г. Иркутске. Является сегодня крупнейшим в России производителем противотуберкулезных препаратов.
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
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