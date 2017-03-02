В Иркутской области продолжится развитие фармацевтической отрасли

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора региона Сергея Левченко.



Глава Приангарья представил проекты развития производств компании «Фармасинтез», в том числе проект производства лекарственных субстанций в рамках программы импортозамещения. Завод располагается в Братске, производство планируется запустить в текущем году. Министр подчеркнул особую важность этих производств и пообещал оказать поддержку со стороны Правительства РФ для скорейшего запуска завода «БратскХимСинтез». Министр также сказал, что российский Фонд развития промышленности продолжит поддерживать проекты «Фармасинтеза».