В Гвинее открыт Российско-Гвинейский НИЦ эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней

На территории Гвинейской Республики создан Российско-Гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней.

Российскую межведомственную делегацию на церемонии открытия центра возглавила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Руководитель Роспотребнадзора и министр высшего образования и научных исследований Гвинеи также подписали Соглашения о научно-техническом сотрудничестве в области эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, в соответствии с которым будет функционировать Российско-Гвинейский центр.

Президент Гвинейской Республики Альфа Конде в ходе встречи с российской делегацией поблагодарил руководство и народ Российской Федерации за значительную поддержку в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в 2014-2016 гг. и готовность оказывать содействие африканским странам в укреплении их собственного потенциала по борьбе с инфекционными болезнями.

Российско-Гвинейский центр, расположен в префектуре Киндия, где с 1977 по 1992 гг. действовала Советско-Гвинейская Научно-исследовательская вирусологическая и микробиологическая лаборатория.

Роспотребнадзор на базе центра в Гвинее будет исследовать особенности распространения опасных природно-очаговых инфекций (Эбола, Ласса, желтая лихорадка, малярия, лихорадка Западного Нила и др.), разрабатывать и апробировать новые средства диагностики и профилактики опасных инфекций, представляющих угрозу не только для Гвинеи, но и для всего мира.

Инициатива создания центра зародилась после успешного завершения мероприятий по ликвидации вспышки лихорадки Эбола в 2014-2016 гг. в Гвинее с участием специалистов Роспотребнадзора.

Кадровый состав центра состоит из специалистов научных учреждений Роспотребнадзора и гвинейских эпидемиологов и микробиологов, прошедших обучение в России по проблемам распространения особо опасных, социально значимых и природно-очаговых инфекционных болезней.