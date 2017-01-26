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В Госдуму внесен законопроект, ускоряющий госрегистрацию лекарств

26.01.2017

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов внес в Госдуму законопроект № 87189-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Документ подготовлен в целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере обращения лекарственных препаратов для медицинского применения в части подтверждения их госрегистрации.

В соответствии с ст. 27 ч. 1 Федерального закона № 61-ФЗ от 12.04.2010 г. «Об обращении лекарственных средств» после решения о государственной регистрации лекарственного препарата в государственный реестр лекарственных средств вносятся данные о фармацевтической субстанции, входящей в состав лекарственного препарата. При этом в соответствии с ст. 45 ч. 4 вышеуказанного закона производство лекарственных средств осуществляется из фармацевтических субстанций, включенных в государственный реестр лекарственных средств.

Проектом вносятся изменения, представляющее фармпроизводителям возможность производства лекарственных препаратов из субстанций, досье на которые подается в процессе регистрации лекарственного препарата.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармсубстанции
регистрация ЛС
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