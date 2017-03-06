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В Горном Алтае увеличат производство БАД

06.03.2017

На очередном заседании Организационного штаба Республики Алтай представили проект по производству биологически активных добавок в Горно-Алтайске.

Заявитель проекта - ООО «Горно-Алтай-Фарм».

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, суть проекта заключается в строительстве производственного здания и приобретении оборудования для организации производства биологически активных добавок на территории Горно-Алтайска. Срок его окупаемости – 2,5 года. Чистый дисконтированный доход за пять лет реализации – 15 742 тыс. руб. Планируется создать 11 рабочих мест. Общая стоимость проекта – 9 943 тыс. руб., из них 20% – собственные средства, 7954,4 тыс. руб. – заемные. На приобретение оборудования планируют потратить 2943 тыс. руб. Вывод предприятия на полную мощность ожидается к 2020 году.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Республика Алтай
БАД
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