В фармбизнесе назрела необходимость пересмотра взаимоотношений между контрагентами

Игроки фармрынка уверены: пришло время активно пользоваться финансовыми инструментами, которые позволяют защититься от банкротства и неплатежей.

Время, когда отношения между производителями, дистрибьюторами и аптечными сетями строились на принципах простого человеческого доверия, закончились. На смену ему приходит девиз: «Это бизнес, ничего личного». Однако отношения, которые выстраивают производители и дистрибьюторы с федеральными аптечными сетями, сильно отличаются от принципов работы с регионалами.

«Сейчас у аптечных сетей появилось понимание, что гарантии – это нормальное требование. Хочешь получить больший лимит, большую отсрочку - гарантируй возврат дебиторской задолженности. Сейчас мы используем различные инструменты – банковские гарантии, безрегрессный факторинг, поручительства от собственника аптечной сети. Взаимоотношения серьезно изменились за последние два года, и я рад, что с каждым месяцем находится все больше аптечных сетей, где приходят и говорят: нам нужен лимит, давайте мы вам предоставим банковские гарантии. Есть много и других инструментов: предоставление финансовой отчетности, бизнес-плана развития компании на ближайшие три года. Самое главное – диалог, в процессе которого мы находим оптимальный формат», - заявил Владимир Малинников, первый заместитель генерального директора ЗАО «Центр внедрения «Протек», выступая на аптечном саммите, который прошел в Москве 14-15 февраля.

Подробнее читайте в ближайшем номере «ФВ» в материале «Любит-не-любит».

На фото: Владимир Малинников.