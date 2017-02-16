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Лента · В России
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В этом году тюменский завод начнет выпускать лекарства для диабетиков

16.02.2017

Завод «Фармасинтез-Тюмень» готов к производству лекарств для диабетиков. Для выпуска сахароснижающих препаратов уже куплены роторный таблетпресс и линия упаковки. Приобретены и линия розлива в стеклянную тару, и инспекционная машина для создания рентгеноконтрастных препаратов. Объем вложений в производство составил 613,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе губернатора. Закончить монтаж и наладку оборудования планируют к марту текущего года.

В рамках технического перевооружения завода куплена и другая техника – капсульнозаполняющая машина, коллоидная мельница и различное лабораторное оборудование, а также заменена система водоподготовки. Сумма инвестиций, потраченных на это, – 48,5 миллиона рублей. В модернизацию котельной, реконструкцию склада, благоустройство территории и водоотведение вложено более 15 миллионов. Отметим, сейчас на предприятии работают 217 человек, дополнительно создано еще 32 новых рабочих места.

В правительстве региона отмечают, что завод поможет решить проблему импортозамещения лекарств.

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ОАО «Фармасинтез»
Компании
Фармасинтез Предприятие основано в 1997 году в г. Иркутске. Является сегодня крупнейшим в России производителем противотуберкулезных препаратов.
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
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