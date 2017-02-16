В этом году тюменский завод начнет выпускать лекарства для диабетиков

Завод «Фармасинтез-Тюмень» готов к производству лекарств для диабетиков. Для выпуска сахароснижающих препаратов уже куплены роторный таблетпресс и линия упаковки. Приобретены и линия розлива в стеклянную тару, и инспекционная машина для создания рентгеноконтрастных препаратов. Объем вложений в производство составил 613,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе губернатора. Закончить монтаж и наладку оборудования планируют к марту текущего года.

В рамках технического перевооружения завода куплена и другая техника – капсульнозаполняющая машина, коллоидная мельница и различное лабораторное оборудование, а также заменена система водоподготовки. Сумма инвестиций, потраченных на это, – 48,5 миллиона рублей. В модернизацию котельной, реконструкцию склада, благоустройство территории и водоотведение вложено более 15 миллионов. Отметим, сейчас на предприятии работают 217 человек, дополнительно создано еще 32 новых рабочих места.

В правительстве региона отмечают, что завод поможет решить проблему импортозамещения лекарств.