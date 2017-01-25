В Черкесске аннулировали лицензию ООО «Аптека А5»

Иск с требованием аннулировать лицензию на осуществление фармацевтической деятельности к ООО «Аптека А5» предъявил Минздрав республики. Этому предшествовало выявление ряда грубых нарушений в работе фармпредприятия, в частности, бесконтрольная торговля сильнодействующими кодеиносодержащими лекарственными препаратами. Сколько было продано таких лекарств, остается лишь гадать. Только, по данным двух оптовых организаций, с 1 января по 19 апреля 2016 года в эту аптеку было поставлено 182 упаковки «тропикамида», 46 – «медрацила», 32 – «цикломеда».

Предприятию выдали предписание с требованием устранить нарушения, но при повторной ревизии тот же набор нарушений был обнаружен снова. Тогда деятельность аптеки была приостановлена, но и это не помогло. В конце концов, когда остальные меры воздействия была исчерпаны, Минздрав обратился в Арбитражный суд КЧР с требованием аннулировать лицензию. Иск удовлетворен решением от 24 января и пока не вступил в законную силу.

К сожалению, есть все основания полагать, что закрытие аптеки ничего не изменит. Дело в том, что генеральный директор ООО «Аптека А5» ранее работала под флагом ИП и была владелицей аптеки «Айболит» в Черкесске. Она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение – отпуск кодеиносодержащих препаратов без предъявления рецептов. Так, с 01.07.2012 по 22.01.2013 «Айболит» отпустил 893 упаковки «Тетралгина», 557 – «Пиралгина», 115 – «Седальгина Нео». Деятельность несколько раз приостанавливали. В конце концов предпринимательница сама закрыла «Айболит», учредила ООО «Гиппократ» и ООО «Аптека А5», арендовала помещения и продолжила свое дело на новых местах.

Мало того, что аптека продает рецептурные препараты всем подряд. Страдает и «обычное» население, которое привыкло заниматься самолечением и назначать лекарства после консультирования с фармработником. Ранее у двух сотрудников «Гиппократа» были выявлены липовые дипломы о фармацевтическом образовании

А при последней проверке «Аптеки А5» проверяющим и вовсе не было предоставлено никаких документов о персонале фармпредприятия: ни дипломов, ни приказов о трудоустройстве.