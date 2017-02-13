В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства медицинского кислорода

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего директора одной из компаний, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (обращение незарегистрированных лекарственных средств).

По данным следствия, в 2015-2016 годах руководитель компании, занимавшейся реализацией технических газов, применяемых в промышленности, в нарушение предусмотренного порядка регистрации лекарственных средств начал вырабатывать и продавать под видом «кислорода медицинского» в лечебные учреждения Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области кислород, получаемый из сжиженного технического газа. Злоумышленники подделывали документы, придавая поставкам кислорода видимость легальных. За два года от этой деятельности компания получила доход на сумму около 82 млн рублей.

«После начала проверок руководитель, по версии следствия, желая скрыть свою незаконную деятельность, сменил регистрацию компании в налоговом органе, переведя ее в Санкт-Петербург. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски и выемки, направленные на сбор полной доказательственной базы», – сообщили в пресс-службе СУ СК России по РБ.

Стоит отметить, что в середине января 2017 г. следственные органы СК РФ по Красноярскому краю завершили расследование подобного уголовного дела в отношении 27-летнего индивидуального предпринимателя города Лесосибирска.

Обвиняемый в период с 20 января 2015 года по 21 марта 2016 года производил и сбывал в медицинские учреждения Красноярского края фальсифицированное и незарегистрированное лекарственное средство – газообразный медицинский кислород. Всего обвиняемый продал фальсификат на общую стоимость 1 миллион 169 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СК.