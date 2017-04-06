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В Анталье открылась всемирная конгресс-выставка Hestourex 2017

06.04.2017

В г. Анталья (Турция) сегодня начала работу всемирная конгресс-выставка Hestourex 2017. Это мероприятие собрало более двух тысяч гостей из 50 стран мира. Все они объединены деловыми интересами в области медицинского туризма. Более 400 экспонентов представляют свои компании в области въездного и выездного медицинского туризма, как в Турции так и далеко за ее пределами.

Конгресс-выставка проходит на государственном уровне при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства культуры и туризма, Министерства экономики, Министерства здравоохранения, Министерства по делам молодежи и спорта, а также Министерства развития Турецкой Республики и представляет собой многопрофильную, профессиональную платформу, созданную с целью собрать вместе ключевых экспертов, ведущих представителей в области спортивного, медицинского и альтернативного видов туризма со всего мира, обеспечивая уникальную возможность для взаимодействия, обмена информацией, обзора политики и процедур, нормативно-правовой базы и последних тенденций развития затронутых областей.

В торжественной обстановке и при большом стечении участников и посетителей Hestourex, а также представителей прессы, официально выставку-конференцию открыл министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Российская делегация на мероприятии - одна из самых представительных - более 400 человек. Среди них: выдающиеся врачи, представители спортивных Федераций гольфа и рафтинга, ассоциаций детского и молодежного туризма, главы больниц и клиник, руководители ассоциаций амбулаторной реабилитации, организаторы медицинского туризма, туристические операторы, страховые компании, представители законодательной и исполнительной власти РФ и т.д.

Работа выставки-конференции проходит с 6 по 9 апреля.

Газета и портал «Фармацевтический вестник» будут освещать работу выставки и конференции.

Фото автора.

Автор: Герман Иноземцев, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Турция
медицинский туризм
Фармвестник-ТВ
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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