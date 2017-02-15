В Алтайском крае раскрыт сговор между участниками торгов на поставку лекарств

Комиссия УФАС по Алтайскому краю вынесла решение о нарушении ООО «Евроинвест» (Алтайский край), ООО «Лорем» (Алтайский край), ООО «Гелиос» (Алтайский край), ООО «Елена-Фарм» (Алтайский край) и ООО «Капитал» (Новосибирская область) пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции (картель, сговор на торгах).

Установлено, что компании заключили антиконкурентное соглашение в устной форме для обеспечения победы одного из участников сговора в закупках на поставку лекарственных средств для онкологических клиник в Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Свердловской областях и Ханты-Мансийском АО на общую сумму контрактов свыше 33 млн рублей.

Нарушители действовали по одному сценарию. В ходе аукционов ООО «Евроинвест», ООО «Лорем» и ООО «Гелиос» намеренно подавали заявки на участие в закупке, несоответствующие требованиям конкурсной документации, а также намеренно снижали своим предложением начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) на 85-91%. Резкое снижение цены контракта становилось экономически нереальным для других, добросовестных участников закупки.

Зная, что их заявки будут отклонены ввиду несоответствия, ООО «Евроинвест», ООО «Лорем» и ООО «Гелиос» позволяли ООО «Елена-Фарм» и ООО «Капитал» становиться победителем закупок с минимальным снижением НМЦК.

Комиссия УФАС признала данные компании нарушившими статью 11 Федерального закона «О защите конкуренции» путем заключения устного соглашения и участия в нем.

Им выдано предписание о ежеквартальном предоставлении в антимонопольный орган информации об участии в государственных закупках и их результатах.

Материалы дела переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о привлечении компаний к административной ответственности.

«Санкция статьи 14.32 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не менее ста тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе УФАС.