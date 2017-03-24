В 49 регионах нет нормативной базы для заключения специнвестконтрактов

Несмотря на то, что специнвестконтракт (СПИК) является одним из наиболее эффективных механизмов поддержки, он требует доработки. Об этом заявил президент РСПП Александр Шохин, выступая сегодня на коллегии Минпромторга, которая проходит с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. Глава РСПП отметил, что длительность поддержки проектов, развивающихся в рамках СПИК, должна быть более предсказуемой. Особые условия должны существовать для производителей продукции, не имеющей аналогов.

Кроме того, А. Шохин отметил, что не все регионы готовы к внедрению СПИК: в 49 субъектах РФ пока нет нормативной базы для их внедрения.

«Механизм поддержки будет востребован, но он должен быть более универсальным, прозрачным и эффективным», – отметил Александр Шохин.