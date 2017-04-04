В 2017 году в Калужской области откроются два фармзавода

До конца года свои производственные площадки в Калужской области откроют компании «Фарм-Синтез» и «Сфера-Фарм». Об этом на открытии III Международного форума «Фармэволюция» заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

На сегодняшний день в Калужском кластере 63 участника. Анатолий Артамонов рассказал, что в 2016 г. производство фармпрепаратов в регионе выросло на 37%. «Пройдет немногим более пяти лет, и в нашем кластере будет производиться от 10 до 12% лекарственных препаратов от общего выпуска в стране», - добавил он.

Губернатор отметил, что в Калужском кластере развиваются сопутствующие производства, в частности, выпускается фармацевтическое стекло, материалы для упаковки лекарств.

Анатолий Артамонов также обратил внимание, что сейчас активно осваивается площадка «Ворсино». Губернатор пообещал, что до конца года здесь будут достроены инженерные и транспортные коммуникации.