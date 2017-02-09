В 2017 году компания «Фармасинтез» планирует ввести в строй два производства

В 2017 году компания «Фармасинтез» планирует открыть цех в городе Иркутске с объемом инвестиций 650 млн рублей, а также завод по производству активных фармацевтических субстанций в городе Братске с общим объемом инвестиций около 1,4 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на пресс-конференции 9 февраля.

Как отметил губернатор, правительство региона активно помогает развиваться предприятию: это одна из немногих компаний, которая работает по всей территории России, а налоги платит в Иркутской области.

За 2016 год компании удалось значительно расширить производство, почти в полтора раза увеличить выручку – практически до 10 млрд рублей.

На фото:Сергей Левченко.